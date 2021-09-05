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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У сумчанина застряла рука в диване: помогли спасатели

22 сентября в 10:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Харьковская в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

По предварительным данным мужчина во время разложения дивана уронил сим карточку за спинку. Пытаясь ее достать, у него застряла рука, а достать ее самостоятельно мужчина не смог и вызвал спасателей. Работники Службы спасения посредством немеханизированного инструмента освободили руку мужчину, который от госпитализации отказался.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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