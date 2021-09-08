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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Стадион «Юбилейный» и часть корпоративных прав АО «Сумское НПО» с убытками в 385 миллионов переданы в управление АРМА

14 декабря Заречный райсуд г. Сумы удовлетворил ходатайство и передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (Агентству з розшуку та менеджменту активів - АРМА), полученными от коррупционных и других преступлений, вещественные доказательства в уголовном производстве, среди которых - доля корпоративных прав АО «Сумское НПО» и стадион «Юбилейный».

Напомним, следственное управление ГУ Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождении управления СБУ в Сумской области ведет досудебное расследование уголовного производства, в котором сообщено о подозрении замначальника управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области, который якобы с целью получения неправомерной выгоды нанес существенный ущерб охраняемым законом интересам (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины), пишет Ваш шанс.

По данным следствия, подозреваемый, используя полномочия государственного исполнителя, на основании исполнительного производства по взысканию задолженности с АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в пользу взыскателей вынес постановление о наложении ареста на долю должника, в том числе стадион «Юбилейный». В то же время, государственный исполнитель не привлек специалиста для проведения его оценки, самостоятельно определил стоимость не по рыночным ценам, как это предусмотрено. Следовательно, 30 декабря 2020 года ООО «Север Агро Сервис» приобрело стадион за 8 млн. 120 тыс. грн., хотя его рыночная стоимость - 395 млн. грн., соответственно 99,9% корпоративных прав доли в уставном капитале предприятия – 392,9 млн. грн.

Такие действия замначальника управления государственной исполнительной службы нанесли ущерб на сумму 385 млн. грн., а на указанное имущество, являющееся вещественными доказательствами в уголовном производстве, Сумской апелляционный суд наложил арест, запретив его отчуждение.

Следовательно, арест и передача указанных активов новому управителю – законны и обоснованы, а управление АРМА этими активами будет способствовать следователям, прокурорам и судьям в достижении задач уголовного производства, предусмотренных УПК Украины..

 
Право Стадион Юбилейный
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