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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36465

В Сумах продали стадион «Юбилейный» в 50 раз ниже рыночной стоимости

Заместитель начальника Управления государственной исполнительной службы подозревается в реализации стадиона «Юбилейный» в Сумах с убытками в 385 млн грн.

Как сообщил во время брифинга руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 7 сентября сообщено о подозрении заместителю начальника Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области, злоупотребление полномочиями которого с целью получения неправомерной выгоды нанесло существенный вред охраняемым законом интересам (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, используя полномочия государственного исполнителя, на основании исполнительного производства о взыскании задолженности с АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в пользу группы взыскателей вынес постановление о наложении ареста на долю должника, в том числе стадион «Юбилейный». Однако перед подачей заявки о реализации имущества на торгах государственный исполнитель не привлек специалиста для проведения его оценки, а самостоятельно определил его стоимость не по рыночным ценам, как это предусмотрено. Поэтому 30 декабря 2020 года ООО «Північ Агро Сервіс» приобрело стадион за 8,12 млн гривен, хотя его рыночная стоимость 395 млн грн, а соответственно 99,9% корпоративных прав доли в уставном капитале предприятия - 392, 9 млн грн.

Такие незаконные действия заместителя начальника Управления государственной исполнительной службы нанесли АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» ущерб на сумму 385 млн грн.

Досудебное расследование осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщил прокурор.

Право Стадион Юбилейный
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