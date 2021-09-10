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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:18415

В Сумах будут судить мошенника-гастролера

До 3 лет лишения свободы грозит гастролеру, который по известной схеме обманывал доверчивых людей.

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и 21 сентября направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего жителя Киевской области, который выполнял роль курьера и по известной схеме обманывал доверчивых граждан.

По данным следствия, обвиняемый в мае 2021 года приехал из Киевской области в г. Сумы, где в течение трех дней обманул трех человек. В частности, его сообщники звонили местным жителям, преимущественно пожилого возраста, представлялись правоохранителями и сообщали, что близкий родственник совершил ДТП, поэтому нужны средства, чтобы избежать уголовной ответственности. Чтобы помочь родным, пенсионеры передавали курьеру, который приезжал к ним домой, все свои сбережения, а это от 10 тыс. грн до 278 тыс. грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Мошенничество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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