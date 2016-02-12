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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:15379

В Сумах ищут директора городской библиотечной системы

В Сумах проходит конкурс на должность директора городской централизованной библиотечной системы.

Отдел культуры объявляет о начале отбора кандидатов на занятие должности директора КУ «Сумская городская централизованная библиотечная система».

Кандидаты должны иметь полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист), стаж работы в отрасли культуры не менее трех лет, владеть государственным языком и быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.

Прием документов от желающих занять пост директора Сумской городской централизованной библиотечной системы продлится 30 дней (с 27 сентября по 26 октября 2021 года).

Также отдел культуры ждет предложений от общественных организаций в сфере культуры соответствующего функционального направления по кандидатам в состав конкурсной комиссии. Дата начала формирования конкурсной комиссии - 27 сентября 2021 года. Последний срок подачи документов - 26 октября 2021 года.

Документы на конкурс на должность директора городской централизованной библиотечной системы и на включение в конкурсную комиссию принимает отдел культуры (ул. Горького, 21, каб. 317, kultura@smr.gov.ua).

Справки по тел.: 66-99-04 (контактное лицо - Елена Карсункина).

Подробная информация по этой ссылке.

Досуг Библиотека Шевченко Конкурс на замещение вакансии
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