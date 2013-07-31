В Сумах прошел Всеукраинский дебатный турнир

Организаторами турнира были глава студенческого совета при облгосадминистрации Никита Ковалевский и глава Сумской местной ячейки ВМОО «Федерация дебатов Украины» Олеся Мацькович.
За титул победителя турнира соревновались 20 команд, среди которых представители Сум, Харькова, Киева, Одессы, Днепра, Луцка и Львова. Оценивали речи спикеров опытные судьи из Киева и Харькова.
Дебатеры смогли проявить свои умения в темах о запрете использования личного транспорта в густонаселенных районах, иски в суд за религиозную индоктринацию, право на эвтаназию, признание любых добровольных контрактов действительными и в нескольких других.
По результатам турнира, победителями стали харьковчане Андрей Касьяненко и Никита Андреяненков, лучшим судьей - Егор Колдов, топ-спикером - Андрей Касьяненко.
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