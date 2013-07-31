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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:19292

В Сумах прошел Всеукраинский дебатный турнир

18-19 сентября на базе УАБД СумГУ при поддержке Dictio LawFirm впервые состоялся Всеукраинский дебатный турнир «Кубок Слобожанщины».

Организаторами турнира были глава студенческого совета при облгосадминистрации Никита Ковалевский и глава Сумской местной ячейки ВМОО «Федерация дебатов Украины» Олеся Мацькович.

За титул победителя турнира соревновались 20 команд, среди которых представители Сум, Харькова, Киева, Одессы, Днепра, Луцка и Львова. Оценивали речи спикеров опытные судьи из Киева и Харькова.

Дебатеры смогли проявить свои умения в темах о запрете использования личного транспорта в густонаселенных районах, иски в суд за религиозную индоктринацию, право на эвтаназию, признание любых добровольных контрактов действительными и в нескольких других.

По результатам турнира, победителями стали харьковчане Андрей Касьяненко и Никита Андреяненков, лучшим судьей - Егор Колдов, топ-спикером - Андрей Касьяненко.

Право Дебаты
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