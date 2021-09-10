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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:58416

У кого в Сумах сегодня сухие краны?

Горотдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Ковпака, 87 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Котляревского, 2/9 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Пушкина, 53, ул. Котляревского, 2/3 (замена труб горячей и холодной воды в квартире), ул. Харьковская, 44 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. С. Табалы, 70/1 (замена счетчика холодной воды в квартире), ул. Прокофьева, 25, ул. Линейная, 5 (замена коренного крана горячей и холодной воды в квартире), ул. Леваневского, 26, ул. Бельгийская, 34 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Металлургов, 26, ул. Л. Быкова, 2/1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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