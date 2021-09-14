На Роменщине полицейские разыскали без вести пропавшую 64-летнюю женщину Полицейские в течение трех дней проводили поисковые мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей липоводолинчанки.

Напомним, 20 сентября к сотрудникам Роменского районного отдела полиции поступило сообщение об исчезновении 64-летней жительницы поселка Липовая Долина, которая еще 17 сентября ушла из дома в неизвестном направлении и так и не вернулась.

На розыск женщины был ориентирован весь личный состав полиции Роменщины. Правоохранители постоянно проводили поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей.

Патрулируя одну из улиц поселка Липовая Долина, инспекторы сектора реагирования патрульной полиции заметили женщину, очень похожую по описанию на пропавшую. Проверили и не ошиблись. По словам найденной она шла домой, хотя двигалась в противоположном направлении. Как выяснилось, все эти дни 64-летняя женщина гостила у знакомой. На вопрос, почему не сообщила сыну о своем местонахождении, объяснила, что не помнит его номер телефона, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.