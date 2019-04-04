В Сумах горел «зеленый полигон»

Это предприятие содержит площадку растительных отходов и опавших листьев в г. Сумы по ул. Н. Лукаша, 75. В ходе документальной проверки было установлено, что у КП «Паркинг» до сих пор отсутствует проектная документация, паспорт места удаления отходов и инструкция по эксплуатации площадки растительных остатков и опавшей листвы.
В ходе визуального осмотра территории «зеленого полигона» было выявлено, что по его периметру отсутствует ограждение, а среди растительных отходов есть отдельные факты размещения строительных отходов. Более того, на территории площадки выявлены места тления и горения, и, судя по наличию других пожарищ, такие факты часто имеют место.
За нарушение требований по обращению с отходами и за невыполнение предписаний Инспекции должностных лиц КП «Паркинг» было привлечено к административной ответственности. Кроме того, вчера на заседании коллегии Сумской областной государственной администрации начальник Госэкоинспекции в Сумской области сообщил о ситуации, сложившейся на сумском «зеленом полигоне» для немедленного вмешательства в ситуацию и недопущения горения отходов в дальнейшем.
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