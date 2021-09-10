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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:54372

Полиция ищет пропавшую без вести жительницу Липоводолинщины

Женщина, ничего не сообщив сыну, ушла из дома в неизвестном направлении и обратно не вернулась. Документов и мобильного телефона с собой не взяла.

20 сентября к сотрудникам Роменского районного отдела полиции поступило сообщение от жителя поселка Липовая Долина о том, что его 64-летняя мать, Прокопенко Екатерина Григорьевна, еще 17 сентября ушла из дома и так и не вернулась.

Правоохранители установили, что исчезновение своей матери заявитель заметил около восьми часов утра, когда проснулся. Последний раз женщину видели 18 сентября в одном из сел Липоводолинщины. По словам очевидцев, она на автобусе собиралась ехать домой. И, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, на вид 60-65 лет, волосы короткие седые, глаза темного цвета. Была одета в светлые брюки, зеленые ботинки и коричневую куртку.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины и продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей женщины.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам, если кому-то известно местонахождение разыскиваемой, сообщите, пожалуйста, об этом сотрудникам полиции. Сделать это можно, обратившись в ближайшее отделение полиции или непосредственно в Роменский РОП, который находится на улице Коржевская, 107, город Ромны, или же позвонить на один из номеров телефона: (05448) 5-26-62, 5-25-49 (ДЧ), 050-307-99-34, 098-554-10-01 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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