На Сумщине полицейские разыскали загулявшего мужа

16 февраля в полицию Днепропетровщины обратилась женщина, которая сообщила, что утром, 15 февраля, ее муж поехал на встречу к неизвестным ей гражданам и до сих пор не выходит на связь. Местонахождение его остается неизвестным. Когда последний раз общалась с мужем, у него был озабоченный голос. Жена решила, что с ним что-то случилось и обратилась в полицию.
Следователями полиции сведения по факту исчезновения 60-летнего мужчины в тот же день внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".
Первоочередными мерами правоохранители установили, что пропавший, возможно не по своей воле, может находиться на территории Сумской области. Соответствующая информация была немедленно направлена в ГУНП в Сумской области.
А уже сегодня работники Управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и проверке предоставленной информации, в одном из поездов на станции «Смородино» обнаружили разыскиваемого.
Оперативным работникам мужчина объяснил, что в отношении него преступления не совершались, а жене не сообщал о своем местонахождении потому, что хотел отдохнуть с друзьями, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Выезд организовывают на субботу, 12 февраля....
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