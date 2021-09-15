Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с командой УПЛ в кубке Украины

Матч начнется в 19:00 на стадионе «Юбилейный» в городе Сумы. Трансляция матча - на телеканале Футбол 1. Если вы собираетесь поддержать «Альянс» на трибунах, приобрести билеты на игру за 40 грн вы сможете в день матча в кассах стадиона.
Вход для детей до 12 лет включительно свободный при предъявлении свидетельства о рождении.
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