Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с командой УПЛ в кубке Украины Сегодня, 23 сентября, липоводолинский «Альянс» сыграет с командой УПЛ - закарпатским «Минаем» в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Матч начнется в 19:00 на стадионе «Юбилейный» в городе Сумы. Трансляция матча - на телеканале Футбол 1. Если вы собираетесь поддержать «Альянс» на трибунах, приобрести билеты на игру за 40 грн вы сможете в день матча в кассах стадиона.

Вход для детей до 12 лет включительно свободный при предъявлении свидетельства о рождении.