Роменчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

Об этом сообщает Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация SARVA.
Напомним, мужчина исчез 18 января.
«Сел в маршутку в г. Ромны Сумской области в 3 часа ночи в направлении г. Киев, после чего его местонахождение неизвестно», – сообщали тогда волонтеры, пишет 0542.ua.
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