Роменчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым Пропавшего роменчанина Виктора Набоку нашли мертвым.

Об этом сообщает Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация SARVA.

Напомним, мужчина исчез 18 января.

«Сел в маршутку в г. Ромны Сумской области в 3 часа ночи в направлении г. Киев, после чего его местонахождение неизвестно», – сообщали тогда волонтеры, пишет 0542.ua.