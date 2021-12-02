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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:44215

Роменчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

Пропавшего роменчанина Виктора Набоку нашли мертвым.

Об этом сообщает Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация SARVA.

Напомним, мужчина исчез 18 января.

«Сел в маршутку в г. Ромны Сумской области в 3 часа ночи в направлении г. Киев, после чего его местонахождение неизвестно», – сообщали тогда волонтеры, пишет 0542.ua.

Право Пропал без вести
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