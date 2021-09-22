Губернатор Сумщины снова пообещал урбан-парк, ледовую арену и современный парк отдыха В следующем году в Сумах появится урбан-парк, ледовая арена и современный парк.

Об этом во время заседания коллегии сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Сейчас уже созданы по всей области 30 активных парков, и я благодарю всем громадам, которые активно включились в этот процесс (в Сумах – 0 –Ред.). Кроме того, в планах развитие в как минимум половине областей в следующем году ледовых арен, - рассказал глава облгосадминистрации. - Сегодня утром я общался с главой Федерации хоккея Украины Геннадием Зубко, и мы договорились, что в 2022 году совместно планируем строительство ледовой арены в Сумах».

По словам Дмитрия Живицкого, это уже не просто планы, а конкретная работа. Ведь уже сегодня Федерация хоккея Украины разрабатывает типовой проект для будущих арен, чтобы каждая громада не тратила средства на эти проекты. Это будет модульная конструкция, где жители области смогут заниматься различными ледовыми видами спорта - фигурным катанием, хоккеем и т.п.

«Вместе с городским советом будем искать земельный участок для этой арены. И будем обращаться к Президенту Украины, Кабинету Министров, чтобы выделили софинансирование из государственного бюджета на строительство ледовой арены в Сумах, - отметил чиновник. - Кроме того, мы объединяем усилия с городскими властями, народными депутатами о создании на следующий год в городе Сумы урбан-парка. В этом парке можно будет заниматься на роликах, скейте, байках, паркуром, воркаутом. Кроме того, за один-два года у нас в каждой громаде должны появиться парки отдыха».

Напомним: о ледовой арене в Сумах говорят уже больше 10 лет. А в 2012 году даже было определено концертное место в городском парке, где уже построено помещение для подстанции. Однако дальше слов дело не пошло…