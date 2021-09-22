Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:58202

Губернатор Сумщины снова пообещал урбан-парк, ледовую арену и современный парк отдыха

В следующем году в Сумах появится урбан-парк, ледовая арена и современный парк.

Об этом во время заседания коллегии сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Сейчас уже созданы по всей области 30 активных парков, и я благодарю всем громадам, которые активно включились в этот процесс (в Сумах – 0 –Ред.). Кроме того, в планах развитие в как минимум половине областей в следующем году ледовых арен, - рассказал глава облгосадминистрации. - Сегодня утром я общался с главой Федерации хоккея Украины Геннадием Зубко, и мы договорились, что в 2022 году совместно планируем строительство ледовой арены в Сумах».

По словам Дмитрия Живицкого, это уже не просто планы, а конкретная работа. Ведь уже сегодня Федерация хоккея Украины разрабатывает типовой проект для будущих арен, чтобы каждая громада не тратила средства на эти проекты. Это будет модульная конструкция, где жители области смогут заниматься различными ледовыми видами спорта - фигурным катанием, хоккеем и т.п.

«Вместе с городским советом будем искать земельный участок для этой арены. И будем обращаться к Президенту Украины, Кабинету Министров, чтобы выделили софинансирование из государственного бюджета на строительство ледовой арены в Сумах, - отметил чиновник. - Кроме того, мы объединяем усилия с городскими властями, народными депутатами о создании на следующий год в городе Сумы урбан-парка. В этом парке можно будет заниматься на роликах, скейте, байках, паркуром, воркаутом. Кроме того, за один-два года у нас в каждой громаде должны появиться парки отдыха».

Напомним: о ледовой арене в Сумах говорят уже больше 10 лет. А в 2012 году даже было определено концертное место в городском парке, где уже построено помещение для подстанции. Однако дальше слов дело не пошло…

Спорт Ледовая арена Урбан-парк
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Губернатор Сумщины пообещал, что в следующем году в Сумах будет построен урбан-парк
13.09.2021 17:56

Губернатор Сумщины пообещал, что в следующем году в Сумах будет построен урбан-парк

Об этом сообщил журналистам глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время открытия стадиона им. В. П. Куца в Тростянце....

Губернатор Сумщины сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах
08.09.2021 17:18

Губернатор Сумщины сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о грандиозных планах по развитию спорта в Сумах....

Мэр Сум задумал построить еще и ледовую арену
08.04.2021 18:34

Мэр Сум задумал построить еще и ледовую арену

В Сумах может появиться новое спортивное сооружение с искусственной ледовой площадкой....

Сумчане снова просят власти построить крытый каток
25.02.2020 16:50

Сумчане снова просят власти построить крытый каток

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Крытый каток»....

Сумской горсовет поддержал строительство ледовой арены
03.04.2019 10:38

Сумской горсовет поддержал строительство ледовой арены

Депутаты поддержали онлайн-петицию о строительстве ледовой арены в Сумах....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 207 человек (подробности)
Сегодня 09:06
Сумской силач стал абсолютным победителем на World Cup WPBF 2021
Сегодня 17:52
На Сумщине 28 школ перейдут на дистанционное обучение (список)
Сегодня 17:28
Губернатор Сумщины снова пообещал урбан-парк, ледовую арену и современный парк отдыха
Сегодня 16:58
Только 10% сумчан стали жить лучше за последний год
Сегодня 16:22
Полиция ищет пропавшую без вести жительницу Липоводолинщины
Сегодня 15:54
Легкоатлетка с Сумщины выиграла чемпионат Украины
Сегодня 15:47
12-летняя пострадавшая в аварии осталась сиротой: умер второй пострадавший в ДТП на Сумщине
Сегодня 15:36
В Сумах патрульные и врачи спасли жизнь самоубийце (видео)
Сегодня 15:30
Под Сумами жуткая авария: оба водителя в больнице
Сегодня 15:17
Только 9% сумчан считают, что экономическое состояние Украины улучшается
Сегодня 15:12
В Сумах отметили День партизанской славы Украины
Сегодня 14:40
view counter

Статьи

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
Вчера 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
Вчера 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.