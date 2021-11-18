Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших рыбаков

Их мобильные телефоны выключены. Полицейские принимают все меры по розыску без вести пропавших жителей Шостки, которым 50 и 51 год, и очень рассчитывают на помощь небезразличных граждан.
На вид Дмитрию 55 лет, ростом около 165-166 см, среднего телосложения. Верх головы у мужчины лысый, по бокам – короткие седые волосы. Глаза карие.
Среди особых примет: на правой щеке имеется маленькая родинка, передние зубы отсутствуют, внизу живота справа есть шрам от операции.
Был одет в камуфляжную куртку, черные спортивные штаны с белыми вставками по бокам. Обут в невысокие резиновые зеленые сапоги или в коричневые зимние кроссовки. На голове у него была черная трикотажная шапка.
Владимиру на вид 50 лет, ростом около 173-176 см, среднего телосложения. У него короткие русые волосы и светлые глаза.
Среди особых примет: татуировка на одном из запястий с именем, на зубах желтые металлические коронки, внизу живота у мужчины шрам от операции.
Был одет в камуфляжную куртку и темно-синие брюки. Обут в резиновые сапоги. На голове у него была черная трикотажная шапка.
На розыск пропавших мужчин и автомобиля сориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографиями без вести пропавших шесткинцев разосланы во все отделы и отделения полиции области.
Правоохранители призывают всех граждан не быть безразличными. Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске Дмитрия Пономаренко и Владимира Авдасева, просьба сообщить Шосткинскому районному управлению полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67, либо позвонить по телефонам 050-327-91-48 (очередная часть), либо на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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