Волонтеры собираются искать на местности пенсионерку, пропавшую на Сумщине Выезд организовывают на субботу, 12 февраля.

Волонтеры собираются искать на местности 72-летнюю Надежду Кучмий из с. Яблочное Сумской области. Об этом сообщили в поисковой группе «Милена».

Пенсионерка пропала еще 22 января 2021 года.

Вся информация о том, как присоединиться к поиску, — тут.