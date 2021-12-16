Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:31409

Волонтеры собираются искать на местности пенсионерку, пропавшую на Сумщине

Выезд организовывают на субботу, 12 февраля.

Волонтеры собираются искать на местности 72-летнюю Надежду Кучмий из с. Яблочное Сумской области. Об этом сообщили в поисковой группе «Милена».

Пенсионерка пропала еще 22 января 2021 года.

Вся информация о том, как присоединиться к поиску, — тут.

Фото
Общество Поиски Пропал без вести
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Роменчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым
26.01.2022 11:44

Роменчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

Пропавшего роменчанина Виктора Набоку нашли мертвым....

Ахтырские полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Ладыку
21.12.2021 13:50

Ахтырские полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Ладыку

Работники Ахтырского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 81-летнего мужчины, который утром 15 декабря ушел из дома в неизвестном направлении и...

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших рыбаков
16.12.2021 12:58

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших рыбаков

Дмитрий Пономаренко и Владимир Авдасев 13 декабря днем поехали на автомобиле Hyundai Accent ловить рыбу на озеро Спольное, что в...

Конотопчанин поехал в Киев и пропал
16.12.2021 12:05

Конотопчанин поехал в Киев и пропал

Максим Стоянець, 35 лет, житель г. Конотоп 6 апреля 2021 г. уехал в г. Киев, и с тех пор связь...

Полиция Сумщины разыскивает пропавшего 20 лет назад Александра Цыплакова
16.12.2021 10:59

Полиция Сумщины разыскивает пропавшего 20 лет назад Александра Цыплакова

Отделением полиции №3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области устанавливается местонахождение 40-летнего Цыплакова Александра Евгеньевича, жителя...

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1471 человек
Сегодня 09:06
На Сумщине, чтобы повлиять на свидетельницу, сожгли авто ее отца
Сегодня 15:13
«Лига Тростянец» приглашает на футбол 8х8
Сегодня 14:44
В Сумской мэрии развили бурную деятельность якобы по приему КСПУ в коммунальную собственность
Сегодня 14:27
До конца недели на Сумщине ожидается понижение температуры
Сегодня 14:11
Сумщина в ТОП-5 областей Украины по заполненности ковидных коек
Сегодня 14:04
В Сумах главного госинспектора таможенного поста подозревают в служебной халатности с убытками в полмиллиона
Сегодня 13:31
В Сумском районе полицейские поймали нелегального лесоруба
Сегодня 13:12
Сегодня пройдет пресс-конференция главы Сумской ОГА (трансляция)
Сегодня 12:48
Волонтеры собираются искать на местности пенсионерку, пропавшую на Сумщине
Сегодня 12:31
С 9 февраля будут штрафовать сумчан на «евробляхах»
Сегодня 12:12
Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого несколько месяцев искали за кражу и грабеж
Сегодня 11:52
view counter
view counter

Статьи

У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Сегодня 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.