Волонтеры собираются искать на местности пенсионерку, пропавшую на Сумщине

Волонтеры собираются искать на местности 72-летнюю Надежду Кучмий из с. Яблочное Сумской области. Об этом сообщили в поисковой группе «Милена».
Пенсионерка пропала еще 22 января 2021 года.
Вся информация о том, как присоединиться к поиску, — тут.
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