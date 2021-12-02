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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50301

Ахтырские полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Ладыку

Работники Ахтырского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 81-летнего мужчины, который утром 15 декабря ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: рост до 170 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Одет был в норковую шапку коричневого цвета, коричневую куртку, брюки и ботинки черного цвета.

Полицейские разыскивают без вести пропавшего Николая Александровича Ладыку и обращаются с просьбой ко всем неравнодушным гражданам: если у вас есть любая информация, которая может помочь установить местонахождение мужчины, сообщите об этом в Ахтырский районный отдел полиции по адресу: г. Ахтырка, ул. Независимости, 29 или на спецлинию "102", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Пропал без вести
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