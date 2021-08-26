Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:27377

Без воды осталась часть Сум

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. 1-я Оболонская.

Из-за порыва с 10.00 отключено водоснабжение в районе Тимирязевки, ул. Гамалия, ул. Г. Кондратьева, ул. Петропавловская, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Шишкаревская, ул. Оболонская, ул. 20 лет Победы, ул. Роменская и прилегающим к ним улицах.

Общество Отключение воды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Ночью часть Сум останется без воды
14.09.2021 14:48

Ночью часть Сум останется без воды

Для проведения ремонтных работ по замене насосного оборудования Лучанского водозабора в ночь с 14 на 15 сентября будет приостановлена работа...

В Сумах отключили воду в нескольких многоэтажках
10.09.2021 15:21

В Сумах отключили воду в нескольких многоэтажках

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Курский....

Центр Сум останется без воды
09.09.2021 09:17

Центр Сум останется без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

В Сумах из-за погодных условий возможны перебои с водоснабжением
31.08.2021 11:58

В Сумах из-за погодных условий возможны перебои с водоснабжением

В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное...

Сумской водоканал сообщает об отключении воды
26.08.2021 09:50

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....

view counter

Статьи

Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
Вчера 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.