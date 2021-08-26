Без воды осталась часть Сум КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. 1-я Оболонская.

Из-за порыва с 10.00 отключено водоснабжение в районе Тимирязевки, ул. Гамалия, ул. Г. Кондратьева, ул. Петропавловская, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Шишкаревская, ул. Оболонская, ул. 20 лет Победы, ул. Роменская и прилегающим к ним улицах.