Без воды осталась часть Сум

Из-за порыва с 10.00 отключено водоснабжение в районе Тимирязевки, ул. Гамалия, ул. Г. Кондратьева, ул. Петропавловская, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Шишкаревская, ул. Оболонская, ул. 20 лет Победы, ул. Роменская и прилегающим к ним улицах.
Для проведения ремонтных работ по замене насосного оборудования Лучанского водозабора в ночь с 14 на 15 сентября будет приостановлена работа...
Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту Курский....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с погодными условиями из-за срабатывания молниезащиты на объектах Лучанской, Лепеховской, Ново-Оболонской и Токаревской насосных станций происходит их кратковременное...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....