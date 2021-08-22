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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00552

В Сумах ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети

20 сентября ООО «Сумытеплоэнерго» приступает к выполнению работ по модернизации участка магистральной тепловой сети по ул. Привокзальной от ТК-113-ТК-115, 2d 530 мм.

Данная сеть проложена под проезжей частью дороги с интенсивным движением транспортных средств. Для выполнения запланированных работ будет ограничено движение транспорта, в том числе троллейбусов, от железнодорожного вокзала до перекрестка ул. Привокзальной и ул. Троицкой.

ООО «Сумытеплоэнерго» приносит извинения жителям и гостям города за временные неудобства.

Общество Ограничение движения Ремонт труб
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