В Сумах ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети

Данная сеть проложена под проезжей частью дороги с интенсивным движением транспортных средств. Для выполнения запланированных работ будет ограничено движение транспорта, в том числе троллейбусов, от железнодорожного вокзала до перекрестка ул. Привокзальной и ул. Троицкой.
ООО «Сумытеплоэнерго» приносит извинения жителям и гостям города за временные неудобства.
ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает о завершении ремонтных работ на участке тепловой сети на проезжей части дороги по ул. Гагарина....
4 сентября, во время мероприятий по случаю 366-й годовщины со дня основания города Сумы будет ограничено движение....
Из-за выполнения аварийно-ремонтных работ будет ограничено движение транспорта в районе Химгородка....
24 августа в связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины, будет ограничено движение транспорта....
23 августа в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины, с 8:15 до завершения торжественного шествия будет...