В Сумах на самоизоляции 7 классов Об этом сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, в дошкольных заведениях заболели коронавирусом два работника и два ребенка, поэтому две группы на самоизоляции. В школах заболело 4 учителя, 1 в стационаре, 12 учеников. На самоизоляции 7 классов – 204 ученика.