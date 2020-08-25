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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:47224

В Сумах на самоизоляции 7 классов

Об этом сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, в дошкольных заведениях заболели коронавирусом два работника и два ребенка, поэтому две группы на самоизоляции. В школах заболело 4 учителя, 1 в стационаре, 12 учеников. На самоизоляции 7 классов – 204 ученика.

Общество Самоизоляция
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