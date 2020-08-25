В Сумах на самоизоляции 7 классов

По ее словам, в дошкольных заведениях заболели коронавирусом два работника и два ребенка, поэтому две группы на самоизоляции. В школах заболело 4 учителя, 1 в стационаре, 12 учеников. На самоизоляции 7 классов – 204 ученика.
Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления образования Татьяна Дрыга....
Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника «Службы 15-80» Людмила Бойко....