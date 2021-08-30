На Сумщине в аварии погибли трое (фото) На Сумщине полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с тремя погибшими.

Происшествие произошло 17 сентября, около 23:50, на автодороге Киев - Сумы - Юнаковка, близ села Штеповка.

Как предварительно установили работники полиции, 32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины.

В результате столкновения, три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина и 45- и 41-летний мужчины, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.