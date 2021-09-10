ФК «Сумы» получил 5 голов от лидера Сегодня, 13 сентября, стартовал 9-й тур в чемпионате Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы», который идет предпоследним в группе Б играл на выезде против лидера запорожского «Металлурга».

Хозяева уже в первом тайме забили четрые гола (Алексей Сидоров, 6, 22 минуты, Егор Шалфеев, 30, Игорь Загальский, 38 (пенальти). Во втором добавили еще один (Евгений Коваленко, 57).

В итоге 5:0 – это уже 6-е поражение «Сум» в 9 играх, 4 из которых крупное. У них по-прежнему всего 5 очков и 15-е место в турнирной таблице.