Сумчанин стал лучшим на «Арнольд Классик»

Первые медали для сборной Украины добыли представители дисциплины «классик физик». В ростовой категории до 171 см бронзовым призером стал Александр Сиренко из Полтавской области. В категории до 175 см победил сумчанин Юрий Зимогляд (тренер Вадим Василевский), а бронзовым призером стал Алексей Павлов (тренер Виктор Кожушко) из Харькова.
11 июля в итальянской Перудже прошел чемпионат мира Mr & Miss World 2021 под эгидой WABBA....
Сегодня, 13 июня, в Киеве прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу NPC Worldwide Pro Quilifier....
Сегодня, 30 мая, в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму (UBPF)....
22 мая в Харькове прошел коммерческий турнир «Открытое Гран-при Харькова» по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму....
23 мая прошел Открытый Кубок Львова и чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу (по версии WABBA Ukraine)....