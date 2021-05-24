Сумчанин стал лучшим на «Арнольд Классик» Международный турнир по бодибилдингу «Арнольд Классик Европа» начался 17 сентября в Севилье (Испания).

Первые медали для сборной Украины добыли представители дисциплины «классик физик». В ростовой категории до 171 см бронзовым призером стал Александр Сиренко из Полтавской области. В категории до 175 см победил сумчанин Юрий Зимогляд (тренер Вадим Василевский), а бронзовым призером стал Алексей Павлов (тренер Виктор Кожушко) из Харькова.