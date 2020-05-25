«На выездном совещании вместе с подрядчиками и городскими властями Сум проинспектировали ход строительства детсада в 12-м микрорайоне.
Есть незначительные замечания по качеству внутренних работ, но не критичные.
Также ждем начало благоустройства территории сада, обещают начать уже с 1 октября. К ноябрю все работы должны быть завершены.
Этот объект является положительным примером взаимодействия представителей всех ветвей и уровней власти для получения такого замечательного результата как этот садик!
Спасибо, Александр Лысенко, за положительное решение о современном и функциональном благоустройстве территории данного сада!
Такую практику надо продолжить и на другие детские сады, чтобы дети могли комфортно и полезно проводить время на свежем воздухе!», - написал он.
Что интересно, дорога к этому детсаду с ул. Интернационалистов отсутствует от слова совсем. Тем более ее разбили в процессе строительства. Также в ужасном состоянии находятся подходные пути к нему. О чем в комментариях указали сумчанин Денис Курбатов: «Садик действительно круто выглядит, но большой проблемой является отсутствие асфальтированных дорог, чтобы к нему добраться. В дожди будет по колено грязи вокруг. Не подскажете, в этом направлении как можно изменить ситуацию?» На это Дмитрий Живицкий ответил, что «надо выделить средства на ремонт дороги, провести тендер, сделать ремонт. Всего-то навсего что нужно))».
Кроме того, как сообщалось в начале сентября, средств на достройку детсада и благоустройство еще не выделили из городского бюджета. А нужно всего-то 12 млн грн…
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