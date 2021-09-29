Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:552

Дорогу к новому детсаду в Сумах обещают доделать уже завтра

На этой неделе дорожно-строительный участок КП «Дорремстрой» завершает работы на последних объектах этого года.

Прежде всего – это подъездная дорога к новому детскому саду в 12-м микрорайоне. Напомним: дорога строится двумя участками – к фасадной и тыльной части здания (заезды со стороны ул. Интернационалистов), поскольку входов на территорию садика будет два.

Сегодня проводятся работы по укладке нижнего (выравнивающего) слоя асфальта, на завтра запланирована укладка верхнего слоя. Тротуары уже заасфальтированы, сообщает сайт предприятия.

Общество Детсад в 12-ом микрорайне
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Когда начнет работу новый детсад в 12-м микрорайоне?
Сегодня 11:03

Когда начнет работу новый детсад в 12-м микрорайоне?

Новый детский сад в Сумах «Светлячок» в 12-м микрорайоне, который обошелся почти в 100 млн грн, до сих пор не...

Новый сумской детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне не откроется 10 ноября
04.11.2021 12:10

Новый сумской детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне не откроется 10 ноября

Несмотря на обещания властей всех мастей новый детский сад «Светлячок» в 12-м микрорайоне не откроется 10 ноября....

В Сумах строят подъездные пути к детсаду в 12-м микрорайоне
03.11.2021 12:53

В Сумах строят подъездные пути к детсаду в 12-м микрорайоне

Строительство нового детсада в 12-м микрорайоне Сум вышло на финишную прямую....

На детсад в 12-м микрорайоне Сум хотят потратить еще почти 30 млн грн
20.10.2021 14:06

На детсад в 12-м микрорайоне Сум хотят потратить еще почти 30 млн грн

Управление капитального строительства планирует подписать еще один договор на строительство детского сада в 12-м микрорайоне с подрядчиком ООО «Топаз»....

В Сумах новый детсад в 12-м микрорайоне будет называться «Светлячок»
29.09.2021 11:55

В Сумах новый детсад в 12-м микрорайоне будет называться «Светлячок»

Во время заседания XI сессии депутаты городского совета приняли решение о создании учреждения дошкольного образования (ясли-сад) № 9 и утвердили...

Новости

В Сумской области за воскресенье COVID-19 подтвердили у 205 человек
Сегодня 08:46
Дорогу к новому детсаду в Сумах обещают доделать уже завтра
Сегодня 15:55
Полиция Кролевца разыскивает мошенника, который выманил у женщины 35 тысяч гривен
Сегодня 15:50
В Сумах начнут производить посуду из использованного кофе
Сегодня 15:32
Силачи с Сумщины отличились на Кубке Украины по пауэрлифтингу
Сегодня 15:10
Сумские патрульные задержали убийцу
Сегодня 14:53
В Конотопе дали 5 лет за угон авто
Сегодня 14:31
Бобры-вредители в Глухове: затопили мост через реку и устроили потоп в жилых домах
Сегодня 14:00
В Сумах дали 3 года экс-кадету за изнасилование девушки
Сегодня 13:49
Тарифы на проезд для присоединенных к Сумам сел могут уменьшить за счет горбюджета
Сегодня 13:21
Самбисты с Сумщины отличились в Харькове
Сегодня 12:43
Ночью в Лебедине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и хозпостройки
Сегодня 12:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.