Дорогу к новому детсаду в Сумах обещают доделать уже завтра На этой неделе дорожно-строительный участок КП «Дорремстрой» завершает работы на последних объектах этого года.

Прежде всего – это подъездная дорога к новому детскому саду в 12-м микрорайоне. Напомним: дорога строится двумя участками – к фасадной и тыльной части здания (заезды со стороны ул. Интернационалистов), поскольку входов на территорию садика будет два.

Сегодня проводятся работы по укладке нижнего (выравнивающего) слоя асфальта, на завтра запланирована укладка верхнего слоя. Тротуары уже заасфальтированы, сообщает сайт предприятия.