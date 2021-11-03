Новый детсад в Сумах не откроется и на этой неделе (фото)

Напомним: на прошлой неделе мэр Сум Александр Лысенко поручил готовить детсад «Светлячок» к открытию уже на этой неделе. Однако сегодня, 2 декабря, на странице мэра В Фейсбуке появилась информация, что садик вот-вот откроют, уже почти все готово, и он надеется, что Новый год дети встретят уже в нем.
«Останні приготування перед відкриттям унікального садочка в Сумах!
Сьогодні провели робочу нараду з представниками управління капітального будівництва та дорожнього господарства, управління освіти і науки, облдержадміністрації, керівництвом дитячого садка та організацією, яка займалася виконанням робіт.
Ми почали зводити садок у червні 2020 року.
Сама будівля є унікальною, адже в ній передбачені широкі коридори, просторі зали, по-сучасному сплановане внутрішнє розміщення в групах, максимальна інсоляція, ефективне утеплення.
Всі меблі, які завезені в дитячий заклад, зроблені з екологічної сировини, без фарби, лаку та неякісних матеріалів.
Проєкт виконувався на умовах співфінансування, де 60% - це кошти бюджету Сумської громади, а 40% - державний бюджет.
Будівництво садочка на цій території вирішує проблему завантаженості сусіднього закладу дошкільної освіти.
Наразі можемо повідоми, що садочок у 12-му мікрорайоні готовий на 100%, завершуються роботи з благоустрою. Зараз триває офіційна процедура, щоб здати в експлуатацію заклад дошкільної освіти. Готуємося до відкриття, адже хочемо, щоб дітки відзначали новорічні свята уже в «Світлячку», - говорится в сообщении.
Напомним: раньше его планировали открыть ко Дню Независмости, потом в ноябре…
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