Когда начнет работу новый детсад в 12-м микрорайоне?

Вопрос начала работы поднял сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко.
- Что касается введения в эксплуатацию и начала работы нового детсада, - обратился он к начальнику управления образования Антонине Данильченко и начальнику управления капитального строительства Виталию Шилову. – Я не говорю, что мы должны ускорить работы. Выйти из графика. Чтобы досрочно что-то завершить, но давайте не затягивать процесс введения его в эксплуатацию. Думаю, недели вам будет достаточно. Давайте через неделю мы пообщаемся относительно начала работы. За неделею нужно все доделать, решить со всеми замечаниями, подготовиться, все помыть, навести порядок, и в начале декабря детсад уже должен работать.
Напомним: ранее обещалось достроить новый детсад ко Дню Независимости, к ноябрю. Теперь вот уже к декабрю…
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