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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:57249

Житель Сумщины, который убил собутыльника, а затем сжег тело, получил 13 лет

Ахтырской окружной прокуратурой в суде доказана вина 47-летнего мужчины в умышленном убийстве знакомого.

Напоминаем, что 26 марта 2019 года в Тростянецкий отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своего 41-летнего сына. Женщина рассказала, что последний раз видела его 6 марта. Тогда он вместе с товарищем распивали у них дома спиртные напитки, после чего мужчины ушли продолжать застолье уже к этому знакомому. Зная привычки своего сына, женщина некоторое время не волновалась. Однако, когда сын не вернулся и не выходил на связь в течение 20 дней, она обратилась в полицию.

В ходе следствия было установлено, что между обвиняемым и пропавшим возникла ссора, во время которой он ударил своего оппонента ножом. А затем, чтобы скрыть следы преступления, сжег тело во дворе, а через несколько дней вынес и выбросил останки в лесопосадке недалеко от дома.

В суде обвиняемый вину в убийстве отрицал. По его словам, они вместе выпивали, как вдруг товарищ упал с табуретки, у него пошла кровь, и он умер. Мужчина растерялся, вынес тело во двор, где сжег его.

По приговору суда 14 сентября 2021 года обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ, поскольку у него дома было найдено порох. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Убийство
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