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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:1411

Сумчане неприятно удивлены площадками в новом детсаду почти за 100 млн грн

Новый детсад в 12-м микрорайоне еще не открылся. Но уже вызывает у сумчан удивление решениями проектировщиков и дизайнеров.

Сумчанка Юлий Шипулина обратила внимание на микроскопичность детских площадок, а также обилие плитки (куда ж без нее при нынешних городских властях).

«Я конечно не специалист в вопросах строительства, но детские площадки немного удивили. В первую очередь площадью. А также тем, что спуск с детской горки будет прямо на плитку. Очень интересно, будут ли там накрытия на площадках от дождя и солнца?», - написала сумчанка в Фейсбуке.

А экс-мэр Сум Геннадий Минаев предлагает: «Я предлагаю эти баннеры с паркана не снимать! Пусть все дети и их родители и через 20-30 лет знают, почему на территории этого так называемого «продвинутого» хайт-так детского садика нет деревьев, и кто такое сделал?! Их там на той малюсенькой территории НЕВОЗМОЖНО высадить!!!»

Общество Детсад в 12-ом микрорайне
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