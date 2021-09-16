Новый сумской детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне не откроется 10 ноября Несмотря на обещания властей всех мастей новый детский сад «Светлячок» в 12-м микрорайоне не откроется 10 ноября.

Об этом 3 ноября рассказала его руководительница Оксана Логвиненко. В чем причины – дальше в материале Суспільного.

За неделю до обещанного открытия на территории детсада работают строители.

Из персонала, говорит директор Оксана Логвиненко – администрация, бухгалтерия, завхоз и помощники воспитателей. Педколлектив еще набирают.

«Не готова сейчас сказать, когда будет точно открытие заведения. Проблем, как таковых, нет, но мы делаем все от нас зависящее, чтобы заведение открылось вовремя и все сообщения будут выставляться на сайте. Уже записано, что стоит на электронной очереди 300 человек. Там дети записаны, которые только родились, которым исполнился только год. Сейчас у нас 90 человек, которые уже готовы, когда откроется садик, стартовать в наше заведение», – говорит Оксана Логвиненко.

Новый детсад «Светлячок» рассчитан на 160 детей, здесь есть свой бассейн, закуплена мебель и посуда для столовой. На прошлой неделе здесь называли дату его открытия – 10 ноября. Теперь говорят, что она неизвестна.

«Есть некоторые факторы, которые влияют на открытие. Чтобы открыть садик, необходимо, чтобы все уже было завершено, чтобы зашли дети и почувствовали себя счастливыми в этих новых стенах. И не только дети, а все участники образовательного процесса. 10-го это или 12-го, но точно знаю, что после завершения всех работ», – говорит начальница управления образования Сумского горсовета Антонина Данильченко.

Анатолий Сасса – глава общественной организации «Инициативы Слобожанщины», которая занимается людьми с инвалидностью по зрению. Говорит, что 9 сентября в Сумы приезжала Правительственная уполномоченная по правам лиц с инвалидностью и вместе с ним инспектировала новый детсад. Тогда было выявлено нарушение действующих строительных норм относительно доступности помещения для людей с инвалидностью.

«Для незрячих, с недостатками зрения не были предусмотрены направляющие тактильные полосы. Внутри – информационные контрастные таблички. По другим нозологиям – для детей на колясках – это несоответствие ширины дверей, не соответствие санузлов», – говорит Анатолий Сасса.

По словам Анатолия Сассы, в сентябре 2018 года в Государственные строительные нормы внесли изменения относительно требований доступности для людей с инвалидностью в новостройках. 1 апреля 2019 года эти нормы вступили в силу, то есть еще до начала строительства.

3 ноября директор детсада Оксана Логвиненко показывала журналистам исправленные недостатки в туалетной комнате бассейна.

На сайте бюджетных закупок «Прозорро» заказчик строительства садика – управление капитального строительства Сумского горсовета – 7 октября разместил объявление о закупке дополнительных работ на строительстве. В обосновании отмечено: возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных работ у того же исполнителя на почти 30 млн грн. Начальник управления Виталий Шилов объяснил дополнительные расходы по удорожанию строительных материалов.

«Проектирование велось в 2018 году. В 2019 году мы проходили экспертизу по данному объекту. То есть, цены всех работ - 2018 года. Работы мы начали в 2020 году. Даже Госстат говорит, что в сравнении с 2020 годом в 2021 году цены на строительные материалы выросли примерно на 17%», – говорит начальник управления строительства Сумского горсовета Виталий Шилов.

По словам Виталия Шилова, строительство детсада будет стоить 92 млн грн, из которых 40 млн – из государственного бюджета, остальные – средства налогоплательщиков города Сумы.