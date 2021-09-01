На Сумщине полиция задержала отца, который жестоко убил своего малолетнего сына

Полицейские сразу начали поиски пропавших: вместе с неравнодушными гражданами прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения, ориентирование с описанием пропавших было разослано всем территориальным подразделениям полиции области и распространено в сети Интернет.
«Такая слаженная работа дала положительный результат. Полицейские разыскали 50-летнего отца на одной из улиц города Глухов, однако ребенка с ним не было. Мужчина объяснил, что не знает, где находится его сын, - комментирует начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Александр Анохин. - В ходе проведения следственных (розыскных) действий сотрудники полиции установили, что отец задушил своего 3-летнего сына. В дальнейшем злоумышленник показал правоохранителям место убийства».
Оказалось, что забрав сына из детского сада, тот поехал с ним за город на велосипеде. Приехав в ближайшую лесополосу, связал ему руки и надел пакет на голову. От чего ребенок задохнулся. После чего уехал.
Сейчас полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи отдела полиции № 1 (г. Глухов) открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Ахтырской окружной прокуратурой в суде доказана вина 47-летнего мужчины в умышленном убийстве знакомого....
Белопольский отделом Сумской окружной прокуратуры утвержден и 13 сентября направлен в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего юноши, который лишил...
По ходатайству следователя и прокурора Конотопской окружной прокуратуры решением суда 16-летнему и 17-летнему подозреваемым, которые убили прохожего, избраны меры пресечения...
Прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего мужчины, который лишил жизни одного человека и пытался убить другого....
Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор членам преступной группы, которые в Полтавской области совершили ряд разбоев и умышленное убийство....