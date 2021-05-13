Ночью в центре Сум неизвестные напали на парня Об этом сообщила в Фейсбуке мать потерпевшего Валентина Петренко.

«SOS!!! 15.09 около 00.30 в сквере «Дружба» было совершено нападение двух неизвестных на моего сына, который шёл на киевскую маршрутку (ехал в визовый центр)... Была украдена сумка из-под ноутбука (черная сумка из кожзаменителя примерно 40х30 см),в которой был пакет документов для оформления чешской визы, украинский паспорт, загранпаспорт, код, пенсионное удостоверение на имя ХОЛОДЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, телефон, деньги. Понятно, что это было нападение с целью наживы. Возможно, эти сволочи выкинут сумку с документами. ОЧЕНЬ ПРОСИМ, ЕСЛИ КТО-ТО НАЙДЁТ, ВЕРНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Номер телефона: 0507204299, 0500211641», - написала она.