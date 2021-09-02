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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56699

Губернатор Сумщины пообещал, что в следующем году в Сумах будет построен урбан-парк

Об этом сообщил журналистам глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время открытия стадиона им. В. П. Куца в Тростянце.

«Мы проработали этот вопрос совместно с Офисом Президента Украины, народными депутатами и сейчас подбираем локацию. Скорее всего это будет парк им. И.Кожедуба. Хотим на следующий год сделать один из самых современных урбан-парков в Украине. И он будет не хуже, чем тот, что открыли на выходных на ВДНХ в Киеве», - отметил Дмитрий Живицкий.

По словам губернатора, кроме того, в следующем году минимум пять спортивных объектов будет построено в рамках программы Президента Украины «Большая стройка». Также запланировано восстановление пяти детских спортивных школ и интернатов.

Напомним: в планах также реконструкция пл. Независимости. Предыдущие генераторы совместно с нардепами заявляли, что уже в 2021 году в Сумах отремонтируют взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Напомним6 до сих пор не доремонтирована ул. Харьковская, начатася в прошлом году. На примерно треть просто нет денег. Да и то, что сделано, не отвечает нормам ДБН.

Спорт Обещания Прожекты Урбан-парк
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