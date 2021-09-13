Сумские артиллеристы вернулись домой из зоны ООС В Сумах состоялись торжества по случаю возвращения реактивного артиллерийского дивизиона и роты охраны батальона охраны 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского из района выполнения боевых задач на территории ООС.

Лучшим артиллеристам почетные грамоты вручил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. За проявленное личное мужество и героизм, стойкость и решительность при исполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни во время мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны отметил грамотами облгосадминистрации младшего сержанта, командира отделения управления первого реактивного артиллерийского взвода второй реактивной артиллерийской батареи первого реактивного артиллерийского дивизиона военной части А1476 Максима Подлесного, солдата, оператора первого расчета первого реактивного артиллерийского взвода второй реактивной артиллерийской батареи первого реактивного артиллерийского дивизиона военной части А1476 Сергея Дубинченко и солдата, водителя первого взвода охраны 4 роты охраны батальона охраны военной части А1476 Виталия Вялкова.

На торжества по случаю возвращения военных домой пришли также ученики 10 и 11 класса Сумской специализированной школы I-III ступеней №3. Для школьников это был своеобразный урок патриотизма, мужества, смелости.