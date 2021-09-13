Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:48217

Сумские артиллеристы вернулись домой из зоны ООС

В Сумах состоялись торжества по случаю возвращения реактивного артиллерийского дивизиона и роты охраны батальона охраны 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского из района выполнения боевых задач на территории ООС.

Лучшим артиллеристам почетные грамоты вручил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. За проявленное личное мужество и героизм, стойкость и решительность при исполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни во время мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны отметил грамотами облгосадминистрации младшего сержанта, командира отделения управления первого реактивного артиллерийского взвода второй реактивной артиллерийской батареи первого реактивного артиллерийского дивизиона военной части А1476 Максима Подлесного, солдата, оператора первого расчета первого реактивного артиллерийского взвода второй реактивной артиллерийской батареи первого реактивного артиллерийского дивизиона военной части А1476 Сергея Дубинченко и солдата, водителя первого взвода охраны 4 роты охраны батальона охраны военной части А1476 Виталия Вялкова.

На торжества по случаю возвращения военных домой пришли также ученики 10 и 11 класса Сумской специализированной школы I-III ступеней №3. Для школьников это был своеобразный урок патриотизма, мужества, смелости.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще одна смерть от COVID-19: 25 новых случаев (подробности)
Сегодня 08:36
На Сумщине смерч поломал шифер на крыше (видео)
Сегодня 16:26
Липоводолинский «Альянс» сыграет сегодня в Тернополе (трансляция)
Сегодня 16:10
Сумские артиллеристы вернулись домой из зоны ООС
Сегодня 15:48
Конотопские гандболистки отличились в Суперлиге
Сегодня 15:30
В Сумах начали реконструкцию спортплощадки возле школы № 27
Сегодня 14:46
В Тростянце закончили реконструкцию стадиона им. В.Куца
Сегодня 14:35
В Сумах рецидивист выращивал на даче коноплю
Сегодня 14:29
Сумские биатлонисты приняли участие в чемпионате Германии по летнему биатлону
Сегодня 14:09
В Могрице пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 14:08
Сумские баскетболисты выиграли «бронзу» в Луцке
Сегодня 13:34
Сумские пограничники обнаружили старинные книги, которые пыталась вывезти россиянка
Сегодня 13:33
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.