В Тростянце заложили символическую капсулу в основание будущего спорткомплекса Символическую капсулу в фундамент будущего здания спортивно-оздоровительного комплекса «Н2О-Maxi» со своими пожеланиями заложили 12 сентября.

Планируется, что это будет многофункциональный комплекс, который будет включать в себя блок с крытыми бассейнами, трибунами, блок с универсальным игровым залом для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, блок с боксерской, борцовской, тренажерными залами, залами для занятия тяжелой атлетикой, гиревым спортом и т.п.

Общая сметная стоимость объекта более - 260 млн грн. Финансирование объекта в 2021 году осуществляется за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры и средств городского бюджета.