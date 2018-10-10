В Тростянце заложили символическую капсулу в основание будущего спорткомплекса

Планируется, что это будет многофункциональный комплекс, который будет включать в себя блок с крытыми бассейнами, трибунами, блок с универсальным игровым залом для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, блок с боксерской, борцовской, тренажерными залами, залами для занятия тяжелой атлетикой, гиревым спортом и т.п.
Общая сметная стоимость объекта более - 260 млн грн. Финансирование объекта в 2021 году осуществляется за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры и средств городского бюджета.
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