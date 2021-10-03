В Сумах снова пообещали возобновить 14-й троллейбусный маршрут Мэр Сум Александр Лысенко поручил возобновить действие троллейбусного маршрута № 14.

Речь об это зашла сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Я видел петицию, которую подписывают сумчане, о возобновлении работы троллейбусного маршрута № 14 (Аэропорт – Героев Крут). Могу сказать, что, как только мы получим 10 новых троллейбусов после 25 октября, маршрут сразу будет возобновлен. Правильно я говорю? – обратился он к директору КП «Электроавтотранс» Андрею Новику.

- Да, как только получим и сделаем все необходимые документы, маршрут заработает, - ответил тот.

- Оформляем это как поручение, - подытожил мэр.

Напомним: о возобновлении работы этого маршрута говорили еще весной этого года. Тогда тоже озвучивали сроки – неделя-две, но потом что-то не сложилось...