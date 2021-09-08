В Сумах объявили два тендера на реконструкцию парка Кожедуба на 78 млн грн Управление градостроительства и архитектуры Сумской облгосадминистрации сообщает оь объявлении двух тендеров на реконструкцию в городском парке им. Кожедуба.

Первый - на реконструкцию элементов благоустройства и малых архитектурных форм в Сумском городском парке культуры и отдыха имени И.М. Кожедуба с устройством урбан-парка. https://izi.trade/tenders/UA-2022-01-31-003275-a на 32 млн грн.

Второй - на реконструкцию элементов детских, спортивных и других площадок в Сумском городском парке культуры и отдыха имени И.М. Кожедуба https://izi.trade/tenders/UA-2022-01-31-012965-b на 46,7 млн грн.

Заказчик обоих - Департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации.

Как прокомментировал замначальника управления Олег Кривцов, «Урбан-парку быть!». По его словам, место размещения урбан-парка было определено до начала разработки концепции, поэтому авторский коллектив, разрабатывая концепцию, априори должен учесть это место расположения. Иными словами сначала выбрали пуговку, теперь пришивают к пуговке пиджак.