В Сумах объявили два тендера на реконструкцию парка Кожедуба на 78 млн грн

Первый - на реконструкцию элементов благоустройства и малых архитектурных форм в Сумском городском парке культуры и отдыха имени И.М. Кожедуба с устройством урбан-парка. https://izi.trade/tenders/UA-2022-01-31-003275-a на 32 млн грн.
Второй - на реконструкцию элементов детских, спортивных и других площадок в Сумском городском парке культуры и отдыха имени И.М. Кожедуба https://izi.trade/tenders/UA-2022-01-31-012965-b на 46,7 млн грн.
Заказчик обоих - Департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации.
Как прокомментировал замначальника управления Олег Кривцов, «Урбан-парку быть!». По его словам, место размещения урбан-парка было определено до начала разработки концепции, поэтому авторский коллектив, разрабатывая концепцию, априори должен учесть это место расположения. Иными словами сначала выбрали пуговку, теперь пришивают к пуговке пиджак.
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