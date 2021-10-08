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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08667

Мэр Сум – маршрутчикам о компенсации: денег нет, но вы держитесь

Частные перевозчики Сум не получат компенсацию за то, что якобы возят сумчан по заниженной стоимости.

Об этом 18 октября во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, такой компенсации, как для КП «Электроавтотранс», который возит сумчан по 6 грн, хотя стоимость проезда должны составлять 9-10 грн, для маршрутчиков точно не будет.

- Этот механизм может действовать для КП, и мы его ввели. Однако что-то возмещать частным перевозчикам точно не будем. В бюджете Сум просто не будет таких средств. Поскольку задача на следующий год – найти деньги для компенсации теплоснабжающим компаниям разницы между тарифами для населения, которые должны остаться на уровне прошлого года, и рассчитанными по новой цене на газ. А это довольно внушительная сумма.

Напомним: сам же мэр неоднократно заявлял, что маршрутчикам нужно компенсировать хотя бы за проезд льготников. Но теперь это только младшие школьники, пенсионеры в маршрутках ездят по полной стоимости.

Экономика Компенсация Маршрутки Обещания
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