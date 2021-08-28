Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:57255

Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн

Жительница Конотопа потеряла почти четырнадцать тысяч гривен, доверившись незнакомому собеседнику.

С заявлением о преступлении в полицию Конотопа обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что на ее телефон позвонил неизвестный мужчина. Представившись работником банка, он сообщил, что ее банковскую карту заблокировано. Для ее разблокировки необходимо сообщить определенную информацию по карте и пароль, который поступит в смс-сообщении. Женщина согласилась и выполнила все указания собеседника. Уже через некоторое время, проверив баланс на карте, она поняла, что имела дело с мошенником.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают личность злоумышленника. И еще раз предостерегают граждан не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Следует помнить, что представитель банка никогда не спросит у вас cvv-код вашей карты и срок ее действия, а также ваше кодовое слово или код с смс-сообщения. Если вам позвонили с такими вопросами сразу кладите трубку.

Будьте осторожны и не дайте себя обмануть, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен
Сегодня 15:22

На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен

Сорокалетняя жительница города Ромны во время телефонного разговора с псевдобанкиром доверчиво выполнила все его указания, в результате чего осталась без...

В Сумах полиция разыскивает мошенника, который выманил у пожилой женщины более 40 000 гривен (видео)
07.09.2021 11:43

В Сумах полиция разыскивает мошенника, который выманил у пожилой женщины более 40 000 гривен (видео)

Пенсионерка из Сум собственноручно передала неизвестному злоумышленнику кругленькую сумму якобы на лечение травмированной внуком в ДТП человека....

Мошенник снял с банковского счета жительницы Сумщины больше 17 000 гривен
02.09.2021 10:53

Мошенник снял с банковского счета жительницы Сумщины больше 17 000 гривен

Назвавшись сотрудником банка, злоумышленник вошел в доверие к 48-летней женщине и обогатился за ее счет....

На Сумщине мошенники звонят от имени управления Гоструда
30.08.2021 09:50

На Сумщине мошенники звонят от имени управления Гоструда

Об этом сообщается на странице управления Гоструда в Сумской области в Фейсбуке....

В Сумах фейковый внук обманул пенсионерку
28.08.2021 11:18

В Сумах фейковый внук обманул пенсионерку

Пожилая женщина в результате своей доверчивости отдала мошенникам все сбережения....

Новости

Еще 113 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:49
В Греции на отдыхе умерла глуховчанка
Сегодня 19:13
Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн
Сегодня 17:57
В Сумах косили амброзию
Сегодня 17:45
В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле
Сегодня 17:24
В Сумах водитель ВАЗа без прав врезался в Хюндай
Сегодня 16:59
Шосткинский боксер-профессионал обвинил украинских судей в коррупции
Сегодня 16:19
На Сумщине будут судить экс-секретаря сельсовета за незаконное выделение земли на 2 млн грн
Сегодня 15:41
На Сумщине полиция разыскивает фейкового банкира, который выманил у женщины 37 000 гривен
Сегодня 15:22
В Ахтырке ушла из жизни директор школы
Сегодня 15:04
В Сумах на берег Чешки выбросился метровый толстолобик
Сегодня 14:50
В Сумах подписали Меморандумы о сотрудничестве между полицией и 32 громадами
Сегодня 14:42
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.