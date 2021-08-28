Конотопчанку обманул псевдобанкир на 14 тыс. грн Жительница Конотопа потеряла почти четырнадцать тысяч гривен, доверившись незнакомому собеседнику.

С заявлением о преступлении в полицию Конотопа обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что на ее телефон позвонил неизвестный мужчина. Представившись работником банка, он сообщил, что ее банковскую карту заблокировано. Для ее разблокировки необходимо сообщить определенную информацию по карте и пароль, который поступит в смс-сообщении. Женщина согласилась и выполнила все указания собеседника. Уже через некоторое время, проверив баланс на карте, она поняла, что имела дело с мошенником.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают личность злоумышленника. И еще раз предостерегают граждан не доверять незнакомым телефонным собеседникам. Следует помнить, что представитель банка никогда не спросит у вас cvv-код вашей карты и срок ее действия, а также ваше кодовое слово или код с смс-сообщения. Если вам позвонили с такими вопросами сразу кладите трубку.

Будьте осторожны и не дайте себя обмануть, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.