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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:41406

На Сумщине будут судить экс-секретаря сельсовета за незаконное выделение земли на 2 млн грн

Шосткинской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении в настоящее время уже бывшего секретаря сельского совета, служебная халатность и внесение в официальные документы ложных сведений либо повлекло ущерб интересам государства на общую сумму почти 2 млн грн.

По данным следствия, обвиняемая после прекращения полномочий сельского головы с августа 2018 года по декабрь 2020 года выполняла его обязанности. В это время секретарь сельского совета, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, подделала решение сессии, после чего 33 человека получили права частной собственности на земельные участки. Такие противоправные действия секретаря сельского совета повлекли тяжкие последствия интересам государства на общую сумму почти 2 млн грн.

Досудебное расследование проведено следователями Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Выделение земли
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