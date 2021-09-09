В Сумах водитель ВАЗа без прав врезался в Хюндай Сегодня утром, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Металлургов.

На месте ДТП инспекторы установили, что 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь безопасной дистанции, допустил наезд на Hyundai SantaFe, который находился в неподвижном состоянии. Транспортные средства получили механические повреждения. Во время проверки документов патрульные выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ не имеет водительского удостоверения соответствующей категории.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.