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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:24301

Ровно год назад сумчанам пообещали отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в 2021 году

7 сентября 2020 года народный депутат от Сум Игорь Васильев заявлял, что в следующем (2021 – Ред.) в Сумском аэропорту построят современную взлетную полосу в аэропорту.

Год назад тогдашний губернатор Сумщины Роман Грищенко, а вслед за ним нардепы и чиновники разных мастей обещали много: биатлонный комплекс в Токарях, аэропорт, площадь Независимости, усадьбу Харитоненко и многое другое. Прошел год, сменилось уже два губернатора, а ничего не готово. Даже ул. Харьковскую сделали всего половину…

Общество Обещания Сумской аэропорт
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