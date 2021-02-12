Ровно год назад сумчанам пообещали отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в 2021 году

Год назад тогдашний губернатор Сумщины Роман Грищенко, а вслед за ним нардепы и чиновники разных мастей обещали много: биатлонный комплекс в Токарях, аэропорт, площадь Независимости, усадьбу Харитоненко и многое другое. Прошел год, сменилось уже два губернатора, а ничего не готово. Даже ул. Харьковскую сделали всего половину…
16 июля заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Киеве, хотя изначально планировалось выездное заседание....
Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении главы ликвидационной комиссии, который пытался противоправно реализовать здания...
7 апреля мэр Сум Александр Лысенко в своем стриме на Фейсбуке сообщил, что «через 10 дней» начнутся работы по строительству...
Предупреждено незаконную реализацию зданий сумского аэропорта с убытками в 3,4 млн грн....
Работа аэропорта в Сумах важна не только для развития туризма, но и для экономики области, сказал глава Сумской облгосадминистрации Василий...