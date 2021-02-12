Ровно год назад сумчанам пообещали отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в 2021 году 7 сентября 2020 года народный депутат от Сум Игорь Васильев заявлял, что в следующем (2021 – Ред.) в Сумском аэропорту построят современную взлетную полосу в аэропорту.

Год назад тогдашний губернатор Сумщины Роман Грищенко, а вслед за ним нардепы и чиновники разных мастей обещали много: биатлонный комплекс в Токарях, аэропорт, площадь Независимости, усадьбу Харитоненко и многое другое. Прошел год, сменилось уже два губернатора, а ничего не готово. Даже ул. Харьковскую сделали всего половину…