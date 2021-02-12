В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии за продажу здания Сумского аэропорта Назначено на рассмотрение дело в отношении главы ликвидационной комиссии, который пытался противоправно реализовать здания сумского аэропорта.

На 13.10 13 декабря назначено к рассмотрению дело в отношении главы ликвидационной комиссии, обвиняемого в противоправной реализации здания сумского аэропорта и растрате имущества предприятия, служебном подлоге (ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 15/ч.). 5 статьи 191, ч. 1 статьи 366, УК Украины).

По материалам дела после прекращения деятельности предприятия «Универсал-Авиа» путем его ликвидации была образована комиссия, главой которой назначен обвиняемый. В 2018 году глава комиссии, не получив согласие Министерства инфраструктуры Украины на отчуждение недвижимого имущества, без проведения независимой его оценки и аукциона, заключил с физическим лицом договор купли-продажи, согласно которому часть зданий сумского аэропорта лицо приобрело за 103 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость помещений нежилых построек составляет 3,4 млн грн.

В настоящее время право зарегистрировать приобретенную собственность лицу не удалось из-за отсутствия полного пакета документов, необходимых для регистрации.

Также обвиняемый без согласия Министерства инфраструктуры Украины списал фюзеляжи восьми вертолетов и четырех самолетов, и реализовал их как лом алюминиевого сплава по цене ниже рыночной, чем нанес материальный ущерб на общую сумму 163 тыс. грн.