Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:44650

В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии за продажу здания Сумского аэропорта

Назначено на рассмотрение дело в отношении главы ликвидационной комиссии, который пытался противоправно реализовать здания сумского аэропорта.

На 13.10 13 декабря назначено к рассмотрению дело в отношении главы ликвидационной комиссии, обвиняемого в противоправной реализации здания сумского аэропорта и растрате имущества предприятия, служебном подлоге (ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 15/ч.). 5 статьи 191, ч. 1 статьи 366, УК Украины).

По материалам дела после прекращения деятельности предприятия «Универсал-Авиа» путем его ликвидации была образована комиссия, главой которой назначен обвиняемый. В 2018 году глава комиссии, не получив согласие Министерства инфраструктуры Украины на отчуждение недвижимого имущества, без проведения независимой его оценки и аукциона, заключил с физическим лицом договор купли-продажи, согласно которому часть зданий сумского аэропорта лицо приобрело за 103 тыс. грн. Однако согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость помещений нежилых построек составляет 3,4 млн грн.

В настоящее время право зарегистрировать приобретенную собственность лицу не удалось из-за отсутствия полного пакета документов, необходимых для регистрации.

Также обвиняемый без согласия Министерства инфраструктуры Украины списал фюзеляжи восьми вертолетов и четырех самолетов, и реализовал их как лом алюминиевого сплава по цене ниже рыночной, чем нанес материальный ущерб на общую сумму 163 тыс. грн.

Право Сумской аэропорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Ровно год назад сумчанам пообещали отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в 2021 году
08.09.2021 16:24

Ровно год назад сумчанам пообещали отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в 2021 году

7 сентября 2020 года народный депутат от Сум Игорь Васильев заявлял, что в следующем (2021 – Ред.) в Сумском аэропорту...

Данилов объяснил отказ от проведения первого выездного заседания СНБО плохим аэропортом в Сумах
18.07.2021 09:42

Данилов объяснил отказ от проведения первого выездного заседания СНБО плохим аэропортом в Сумах

16 июля заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло в Киеве, хотя изначально планировалось выездное заседание....

В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии, который пытался незаконно реализовать здания аэропорта
04.06.2021 11:38

В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии, который пытался незаконно реализовать здания аэропорта

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении главы ликвидационной комиссии, который пытался противоправно реализовать здания...

В Сумах пытались незаконно продать здания аэропорта
30.04.2021 13:36

В Сумах пытались незаконно продать здания аэропорта

Предупреждено незаконную реализацию зданий сумского аэропорта с убытками в 3,4 млн грн....

«Трудно затянуть пассажирских перевозчиков» - глава облгосадминистрации об аэропорте в Сумах
12.02.2021 08:56

«Трудно затянуть пассажирских перевозчиков» - глава облгосадминистрации об аэропорте в Сумах

Работа аэропорта в Сумах важна не только для развития туризма, но и для экономики области, сказал глава Сумской облгосадминистрации Василий...

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 476 человек
Сегодня 08:35
Невозможное возможно! Украинские звезды и клиенты сети «АТБ» помогли собрать для помощи онкобольным детям почти 30 млн гривен
Сегодня 14:39
Сумские футзалисты проиграли лидеру
Сегодня 14:39
В Сумах общественный транспорт будет брать и стоячих пассажиров
Сегодня 14:27
График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных
Сегодня 14:15
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня 14:04
В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии за продажу здания Сумского аэропорта
Сегодня 13:44
На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу с РФ
Сегодня 13:20
Мэр Сум назначил нового директора ФК «Сумы»
Сегодня 12:59
«Ураган» без шансов проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Сегодня 12:39
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 11:58
В Ахтырке реставрируют «мужскую гимназию» за 50 млн грн
Сегодня 11:19
view counter
view counter

Статьи

Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
Вчера 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Так мы долго будем “грести” из “красной зоны”. Или медицина по-сумски
30.11.2021 18:16
В Україні оновили перелік небезпечних порід собак
30.11.2021 16:50
Советы по выбору и основные виды детской одежды
28.11.2021 17:06
Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей
27.11.2021 17:52
Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція
26.11.2021 13:08
Удар по серцю: вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
26.11.2021 12:26
Необхідно робити реальні кроки для підтримки бізнесу, а не займатися піаром, – «УДАР Віталія Кличка» ®
26.11.2021 10:15
На Сумщині відкриють притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля
25.11.2021 21:39
Планируем отдых на лето 2022 - преимущества раннего бронирования туров
25.11.2021 13:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.