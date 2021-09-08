На Сумщине привилось от коронавируса 13% жителей На Сумщине сейчас вакцинировано против COVID-19 более 291 тысяч человек, в том числе 127 тысяч - двумя дозами.

Как сообщила заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, по состоянию на 8 сентября в области произведено всего 291 792 прививки, привилось 164 499 человек, в том числе 127 293 - двумя дозами.

По ее словам, 7 сентября было проведено 5355 прививок, в том числе в 8 центрах массовой вакцинации населения - 1095.

Из общего числа привитых: COVISHIELD - 14696 человек, в том числе 14656 первой дозой и 40 - второй.

Вакциной COMIRNATY (Pfizer) в области сделано всего 87 292 прививки. Из них первой дозой привилось 51 502 пациента, а 35 790 пациентов - двумя дозами.

Вакциной ASTRAZENECA проведено 38 921 прививка, привито первой дозой 14 481 человек, второй дозой – 24 440.

Вакциной CORONAVAC сделано 97 594 прививки, привито первой дозой 54 134 человека, второй – 43 460.

Вакциной MODERNA сделано 53 289 прививок, из них 23 563 человека уже получили вторую дозу.