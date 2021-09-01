Для роботодавців Сумщини брак кадрів є вкрай актуальним питанням Цікаве та необхідне соціологічне дослідження провела обласна служба зайнятості серед роботодавців Сумщини за допомогою науковців Сумського держуніверситету.

Протягом серпня цього року проходило скрупульозне опитування роботодавців нашого регіону на предмет з’ясування кваліфікаційних вимог до працівників, структури підготовки робітничих кадрів, співпраці із закладами професійно-технічної освіти.

У рамках дослідження взяли участь 109 підприємств, організацій, установ області із таких сфер діяльності: виробництво, будівництво, сільське господарство, транспорт, торгівля, ЖКГ, обслуговування, лісництво.

Результати дослідження показують, що питання комплектування кадрами за робітничими професіями стоїть на першому місці. Для майже половини (47%) опитаних роботодавців нестача персоналу є вкрай актуальною.

Щодо оцінки рівня підготовки випускників закладів професійно-технічної освіти, то 34% опитаних роботодавців вважають, що при непоганій теоретичній підготовці випускники зовсім не мають практичних навичок та вмінь. У той же час 16% з числа опитаних високо оцінили як теоретичні знання так і практичні навички випускників ЗПТО.

Наявність досвіду роботи за спеціальністю є основним критерієм для роботодавців при прийнятті рішення щодо працевлаштування потенційного працівника.

52% опитаних роботодавців мають тривалий досвід співпраці із закладами ПТО. Найпопулярнішими формами партнерства є прийняття студентів на практику (58%), участь у кваліфікаційних іспитах (13%) та замовлення на цільову підготовку кадрів (10%).