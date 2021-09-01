Для роботодавців Сумщини брак кадрів є вкрай актуальним питанням

Протягом серпня цього року проходило скрупульозне опитування роботодавців нашого регіону на предмет з’ясування кваліфікаційних вимог до працівників, структури підготовки робітничих кадрів, співпраці із закладами професійно-технічної освіти.
У рамках дослідження взяли участь 109 підприємств, організацій, установ області із таких сфер діяльності: виробництво, будівництво, сільське господарство, транспорт, торгівля, ЖКГ, обслуговування, лісництво.
Результати дослідження показують, що питання комплектування кадрами за робітничими професіями стоїть на першому місці. Для майже половини (47%) опитаних роботодавців нестача персоналу є вкрай актуальною.
Щодо оцінки рівня підготовки випускників закладів професійно-технічної освіти, то 34% опитаних роботодавців вважають, що при непоганій теоретичній підготовці випускники зовсім не мають практичних навичок та вмінь. У той же час 16% з числа опитаних високо оцінили як теоретичні знання так і практичні навички випускників ЗПТО.
Наявність досвіду роботи за спеціальністю є основним критерієм для роботодавців при прийнятті рішення щодо працевлаштування потенційного працівника.
52% опитаних роботодавців мають тривалий досвід співпраці із закладами ПТО. Найпопулярнішими формами партнерства є прийняття студентів на практику (58%), участь у кваліфікаційних іспитах (13%) та замовлення на цільову підготовку кадрів (10%).