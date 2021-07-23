Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08486

Сумской суд взыскал с агролесхоза 110 тыс. грн штрафа за незаконную вырубку леса

В Хозяйственный суд Сумской области с иск обратилась Государственная экологическая инспекция в Сумской области к ответчику - предприятию «Великописаревский агролесхоз» о взыскании 110,4 тыс. грн ущерба, который был нанесен в результате нарушения требований природоохранного законодательства.

Судом установлено, что во время проверки экологи обнаружили, что на землях лесного фонда ГП «Великописаревский агролесхоз» было срубленные деревья без необходимой выписки лесорубочного билета на эти все деревья. Сумма ущерба составляет 110,4 тыс. грн.

Статья 1 Лесного кодекса Украины предусматривает, что все леса на территории Украины, независимо от того, на землях каких категорий по основному целевому назначению они растут, и независимо от права собственности на них, составляют лесной фонд Украины и находятся под охраной государства.

Статья 7 Лесного кодекса Украины предусматривает, что леса, которые находятся в пределах территории Украины, являются объектами права собственности Украинского народа.

Статья 107 Лесного кодекса Украины предусматривает, что предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить вред, причиненный ими лесу вследствие нарушения лесного законодательства, в размерах и порядке, определенных законодательством Украины.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Экономика Вырубка деревьев
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса
Сегодня 13:46

На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса

7 сентября сотрудники полиции Сумского и Конотопского районов обнаружили две незаконные порубки леса....

На Сумщине будут судить главного лесничего агролесхоза за незаконную вырубку леса
30.08.2021 12:25

На Сумщине будут судить главного лесничего агролесхоза за незаконную вырубку леса

Конотопской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего дочернего предприятия «Конотопский агролесхоз», который, злоупотребляя...

На Сумщине нелегально нарубили дров на 2 млн грн
20.08.2021 11:25

На Сумщине нелегально нарубили дров на 2 млн грн

В Сумской области подозревается служащий агролесхоза в служебной халатности с убытками в 2,1 млн грн....

На Сумщине будут судить нелегальных лесорубов
27.07.2021 09:52

На Сумщине будут судить нелегальных лесорубов

За незаконный поруб деревьев с убытками на сумму 320 тыс грн на Сумщине будут судить двух человек....

Лебединские полицейские поймали нелегального лесоруба
23.07.2021 12:35

Лебединские полицейские поймали нелегального лесоруба

Одиннадцать сосен спилил 40-летний мужчина в лесу без разрешительных документов....

Новости

На Сумщине еще две смерти от COVID-19: заболело 43 человека (подробности)
Сегодня 08:49
На Сумщине разыграют Кубок губернатора
Сегодня 15:40
У Сумах влаштували літературний кіпіш
Сегодня 15:16
В Сумы приезжает правительственный уполномоченный по правам людей с инвалидностью
Сегодня 14:29
На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса
Сегодня 13:46
Сумской суд взыскал с агролесхоза 110 тыс. грн штрафа за незаконную вырубку леса
Сегодня 13:08
Сумские КП работают с убытками, директора получают десятки тысяч зарплаты
Сегодня 13:04
В Сумах представили выставку «Сумы - донорская столица»
Сегодня 12:50
В Ромнах автомобиль врезался в магазин и остановку
Сегодня 12:24
На Сумщине оперативно ликвидировали возгорание грузового автомобиля
Сегодня 11:46
В Сумах продали стадион «Юбилейный» в 50 раз ниже рыночной стоимости
Сегодня 11:36
Более 500 учебных заведений на Сумщине с понедельника могут закрыть на карантин
Сегодня 10:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.55; 21.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
У пастці (С.К. Дейл, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 20.40
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Таємниця парку розваг (Дін Лян, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 14.20
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Після падіння (Кастіль Лендон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.00; 19.25
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
19.45
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.