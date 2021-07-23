Сумской суд взыскал с агролесхоза 110 тыс. грн штрафа за незаконную вырубку леса В Хозяйственный суд Сумской области с иск обратилась Государственная экологическая инспекция в Сумской области к ответчику - предприятию «Великописаревский агролесхоз» о взыскании 110,4 тыс. грн ущерба, который был нанесен в результате нарушения требований природоохранного законодательства.

Судом установлено, что во время проверки экологи обнаружили, что на землях лесного фонда ГП «Великописаревский агролесхоз» было срубленные деревья без необходимой выписки лесорубочного билета на эти все деревья. Сумма ущерба составляет 110,4 тыс. грн.

Статья 1 Лесного кодекса Украины предусматривает, что все леса на территории Украины, независимо от того, на землях каких категорий по основному целевому назначению они растут, и независимо от права собственности на них, составляют лесной фонд Украины и находятся под охраной государства.

Статья 7 Лесного кодекса Украины предусматривает, что леса, которые находятся в пределах территории Украины, являются объектами права собственности Украинского народа.

Статья 107 Лесного кодекса Украины предусматривает, что предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить вред, причиненный ими лесу вследствие нарушения лесного законодательства, в размерах и порядке, определенных законодательством Украины.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования Государственной экологической инспекции в Сумской области.