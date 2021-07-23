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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46366

На Сумщине полиция расследует незаконные порубки леса

7 сентября сотрудники полиции Сумского и Конотопского районов обнаружили две незаконные порубки леса.

Днем сотрудники полиции Лебединского отделения полиции в лесополосе вблизи села Буровка обнаружили двух мужчин, осуществлявших незаконную порубку деревьев. Правоохранители установили, что оба жители села Будылка. У злоумышленников полицейские изъяли бензопилу, два топора, автомобиль КамАЗ, на котором те передвигались и незаконно добытую древесину. Предварительно установлено, что нарушители успели уничтожить по меньшей мере 53 дерева породы клен. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вечером того же дня, в селе Воргол, что на Кролеветчине, работники полиции остановили автомобиль МАЗ, под управлением 52-летнего водителя, в кузове которого находились бревна дерева породы сосна общим объемом семь кубометров. Никаких документов на лес у водителя не было, поэтому грузовик был изъят полицией и отправлен на временное хранение в Кролевецкий лесхоз.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией всего незаконно добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вырубка деревьев
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