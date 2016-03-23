Сумские КП работают с убытками, директора получают десятки тысяч зарплаты Не только депутаты, но и новый городской исполком всерьез озаботилcя ситуацией на коммунальных предприятиях горсовета. В частности, его членов не устраивает, что большинство КП в течение не первого года остаются убыточными.

В итоге вопрос об утверждении выполнения финансовых отчетов КП за прошлый год на заседании 31 августа практически переформулировали в противоположный. Член исполкома Владимир Фильо объяснил, что в ходе предисполкома появилась другая редакция данного проекта решения: учитывая невыполнение большинством предприятий их финансовых планов, признать работу КП неудовлетворительной. А также объявить выговоры их директорам, а директора департамента инфраструктуры обязать взять под личный контроль выполнение финпланов и ежеквартально отчитываться об этом перед исполкомом, пишет Ваш шанс.

Однако начальник правового управления Олег Чайченко сразу же указал исполкому на превышение полномочий: «Исполком не является работодателем директоров КП, право заключать контракты с руководителями закреплено исключительно за мэром. Это не полномочия исполкома. Поэтому по своей сути это никчемный пункт. Вы можете только утвердить или не утвердить финпланы. Также исполком может разве что рекомендовать мэру привлечь директоров к ответственности. И если есть невыполнение контракта, опять же, право, а не обязанность мэра - принять решение о соответствии руководителя или разрыве контракта. Но, считаю, нужно вообще разобраться, почему не были выполнены финпланы: это субъективное отношение к делу руководителя или объективные причины, учитывая локдауны 2020 года. Чтобы определить, почему то или иное предприятие не справилось с финпланом, надо проводить расследование или аудит КП».

Профильный заммэра Николай Войтенко согласился: «Мы можем поручить мэру провести служебное расследование по данным вопросам - только по всем КП. В том числе и по «Сумытеплоэнергоцентрали», и по «Сумыжилкомсервису», которые недавно сменили директоров, однако у них есть кредиторская задолженность по 7-8 млн. Надо выяснить, как эта кредиторка появилась и какие премии получали уже уволенные руководители. Возможно, необходимо обратиться к правоохранительным органам, чтобы они дали правовую оценку действиям или бездеятельности прежних директоров».

Со своей стороны, позицию членов исполкома, инициировавших изменения в проект решения, озвучил Владимир Фильо: «Мы не ставим вопрос об увольнениях. Мы требуем только, чтобы директора КП выполняли условия своих контрактов. В 2020 году предприятия работали по-разному: есть такие, что выполнили и перевыполнили план, а есть те, что выполнили его только на 49%. Наша позиция - чтобы каждый руководитель работал на предприятие и выполнял обязательства, которые он сам брал на себя. Это не касается политических мотивов, человечности и т.д. Руководитель должен сделать максимум для того, чтобы предприятие было прибыльным и выполняло финплан. А если руководитель не выполняет обязательства - должен отвечать на основании своего контракта. К сожалению, на отчете директоров КП было понятно, что некоторые руководители не сделали вообще никаких шагов, чтобы выполнить план. Они вообще не могли ответить ни на какие вопросы. Никто не пытался уменьшить расчеты, скорректировать план... Можно изменить выговор на проведение служебного расследования или аудита. А потом на основании этих выводов, если в провальной работе предприятий все же виноваты руководители, - принимать решения. А то из года в год предприятия убыточные, и директора на своих местах! Мы говорим только о том, что, если план не выполнен, должны быть какие-то меры - хотя бы выговор».

Директор КП «Сумыкоммунинвест» (отвечает за детский парк «Сказка») Олег Левченко попытался защитить свое предприятие: «Мы раньше всегда выполняли финпланы, но в прошлом году два месяца был карантин, мы просто не могли работать. Потому я прошу исключить из данного списка КП «Сумыкоммунинвест».

Однако ему ответили: мол, карантин был в марте и до 15-16 мая. Остальное время - действительно в сезон - парк как раз работал практически без ограничений. Следующий локдаун был в декабре-январе 2021-го... Это, безусловно, некорректно. Потому что ограничения все-таки были - соблюдалась социальная дистанция, тратилось время на обработку аттракционов дезинфекторами, а это значит меньше посетителей - так же, как и пассажиров в троллейбусе.

Но со всем этим, как выразился Николай Войтенко, придется разбираться мэру... Поскольку окончательный вариант решения исполкома выглядит так: утвердить отчеты о выполнении финпланов всех КП. Но вопросов у исполкома нет только к КП «Дорремстрой», «Спецкомбинат» и «Горсвет». Работу остальных предприятий в связи с невыполнением финпланов признали неудовлетворительной и рекомендовали мэру провести служебные расследования и принять меры. Это касается КП «Зеленстрой», «Горводоканал», «Центр ухода за животными», «Сумыкоммунинвест», а также «Сумытеплоэнергоцентраль», «Сумыжилкомсервис» - на предмет того, почему там появилась кредиторская задолженность.