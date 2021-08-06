В Сумах отметили лучших предпринимателей года В Сумах по случаю Дня города, в рамках фестиваля «Бизнес и семья - единое целое» отметили лучших предпринимателей года.

Торжественное мероприятие состоялся в сквере им. Тараса Шевченко.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие предпринимательства в Сумах лучшим представителям этой отрасли заммэра Сум Вера Мотречко вручила грамоты городского головы, ценные подарки и цветы.

Отличия получили: владелица магазина «Альбина-стиль» и салона «Афродита» Альбина Бабич, дизайнер вышиванок «The_svoe» Светлана Волик, директор магазина женской обуви «София» Светлана Дерменжи, основатель ветеринарных клиник «Ветпомощь» Михаил Клецов, владелица магазина «Галерея подарков Арчимбольдо» Ольга Литовченко, основательница школы-студии «Marey Studio-School» Марина Марий, основательница индустрии красоты «UNOVA» Светлана Оксенчук, владелица кафе-кондитерской «Solohabar» Юлия Панова, менеджер и старший тренер фитнес-клуба «FitCurves» Елена ШКУРАТ, генеральный директор ООО «Керамейя» Иван Телющенко, директор ООО «Керамфорт» Юрий Мишко, директор ООО «Культурно-деловой центр», готеля «Воскресенский» Василий Садыков, директор ООО «Меркурий-К» Римма Романько, директор ООО «Омико» Николай Богданов , директор ООО «Полиглот-освита» Дмитрий Петифоров, директор ООО «Рекламная группа «Регион» Владимир Рудыка, директор ООО «Сумская компания насосного оборудования» Андрей Гришин.

Кроме торжественной части, каждый предприниматель имел возможность представить свой бренд, услугу или продукт.