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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах отметили лучших предпринимателей года

В Сумах по случаю Дня города, в рамках фестиваля «Бизнес и семья - единое целое» отметили лучших предпринимателей года.

Торжественное мероприятие состоялся в сквере им. Тараса Шевченко.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие предпринимательства в Сумах лучшим представителям этой отрасли заммэра Сум Вера Мотречко вручила грамоты городского головы, ценные подарки и цветы.

Отличия получили: владелица магазина «Альбина-стиль» и салона «Афродита» Альбина Бабич, дизайнер вышиванок «The_svoe» Светлана Волик, директор магазина женской обуви «София» Светлана Дерменжи, основатель ветеринарных клиник «Ветпомощь» Михаил Клецов, владелица магазина «Галерея подарков Арчимбольдо» Ольга Литовченко, основательница школы-студии «Marey Studio-School» Марина Марий, основательница индустрии красоты «UNOVA» Светлана Оксенчук, владелица кафе-кондитерской «Solohabar» Юлия Панова, менеджер и старший тренер фитнес-клуба «FitCurves» Елена ШКУРАТ, генеральный директор ООО «Керамейя» Иван Телющенко, директор ООО «Керамфорт» Юрий Мишко, директор ООО «Культурно-деловой центр», готеля «Воскресенский» Василий Садыков, директор ООО «Меркурий-К» Римма Романько, директор ООО «Омико» Николай Богданов , директор ООО «Полиглот-освита» Дмитрий Петифоров, директор ООО «Рекламная группа «Регион» Владимир Рудыка, директор ООО «Сумская компания насосного оборудования» Андрей Гришин.

Кроме торжественной части, каждый предприниматель имел возможность представить свой бренд, услугу или продукт.

Экономика День города Лучший предприниматель Предприниматели
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