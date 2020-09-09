В День города звание «Почетный гражданин города Сумы» получили Анатолий Васильев и семьи Зиновия Красовицкого и Александра Емца

Получая награду, Анатолий Васильев поблагодарил за высокую оценку его труда, и известных медиков Сумщины. «Успешность университета, его высокие рейтинги не были бы возможными без тесного сотрудничества с громадой. Я уверен, что это сотрудничество продолжится. Кадровый потенциал университета, его научные образовательные возможности и научные достижения, интеллект должны служить громаде Сумщины. Но я хочу поблагодарить и за то, что депутаты присвоили высокое звание двум известным медикам - Зиновию Красовицкому и Александру Емцу. Они сделали очень много для жизни и здоровья жителей региона. А еще для обеспечения высокого качества подготовки студентов-медиков, которые положительно позиционируют университет, Сумщину, и является мощной составляющей кадрового потенциала города Сумы. Уверен, что своим решением депутатский корпус подтвердил понимание важности качественного образования, медицины, эффективных научных исследований», - сказал Анатолий Васильев.
Атрибут и отличие к званию «Почетный гражданин города Сумы» (посмертно) Зиновия Красовицкого получил его сын Александр Зиновьевич. Он отметил, что из 84 лет своей жизни 70 лет его отец прожил в Сумах, в городе, который любил всем сердцем. «Среди всех наград, которых был удостоен Зиновий Красовицкий, уверен, эта заняла бы почетное место, и он бы гордился этим званием», - сказал Александр Зиновьевич.
Награду Емцу Александру Михайловичу (посмертно) получила его жена Наталья Анатольевна.
Она поблагодарила за высокую оценку работы своего мужа по его вклада в развитие медицины города Сумы и детского здоровья. «Пусть процветает город Сумы, больница Святой Зинаиды и коллектив, который возглавлял Александр Михайлович», - пожелала Наталья Анатольевна.
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